Евро-2016. Украина добилась победы над Словенией

В первом стыковом матче за право участия на Евро-2016 сборная Украины сумела взять верх над командой Словении (2:0), обеспечив себе хороший задел перед ответной встречей.

В первом тайме стараниями Андрея Ярмоленко украинцы открыли счет, а во второй половине игры после гола Евгения Селезнева развили успех, доведя матч до итоговой победы.

Чемпионат Европы. Стыковые игры. Первый матч

Украина – Словения – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 21; 2:0 – Селезнев, 54.

Календарь отборочного турнира на Евро-2016