Евро-2016. Украина добилась победы над Словенией

В первом стыковом матче за право участия на Евро-2016 сборная Украины сумела взять верх над командой Словении (2:0), обеспечив себе хороший задел перед ответной встречей.
В первом тайме стараниями Андрея Ярмоленко украинцы открыли счет, а во второй половине игры после гола Евгения Селезнева развили успех, доведя матч до итоговой победы.
Чемпионат Европы. Стыковые игры. Первый матч
Украина – Словения – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Ярмоленко, 21; 2:0 – Селезнев, 54.
Источник: Бомбардир.ру