Мутко: «Россия должна быть как минимум в десятке в Европе»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче против Португалии (1:0).

«Тут даже не в результате дело, хотя победа всегда приятна. Для нас важно войти в группу команд, которая в будущем будет на хороших позициях при жеребьевке. Уже пошла работа на чемпионат мира 2022 года, нам нужен хороший рейтинг. Россия должна быть в десятке в Европе и как минимум в пятнадцати главных команд мира. Это я абсолютно уверен», – говорит Мутко.

Также чиновник отметил комбинацию, которая привела к победному голу.

«Я очень доволен игрой команды. Мы видим другой рисунок, у нас очень хорошего уровня команда, где хорошая атмосфера. А голевая комбинация просто высочайшего уровня. Просто топ! Поздравляю всех болельщиков, команду, Леонида Викторовича. Обязательно сделаю это лично, я обязательно буду на игре в Ростове».

Кроме того, Мутко поблагодарил организаторов встречи и болельщиков.

«Огромное спасибо Краснодару, болельщикам, Федерации футбола Краснодарского края. Я скажу, что они справились и все провели на высочайшем уровне. У нас есть футбол, есть сборная, нам нужно только спокойствие, мы все сделаем».