Титов: «Хочется видеть больше спартаковцев в составе сборной России»

Экс-капитан «Спартака», а ныне – один из его тренеров Егор Титов высказался по поводу сегодняшнего товарищеского матча Россия – Португалия, а также выразил желание видеть в составе национальной сборной больше представителей красно-белой команды.

«Последние матчи наша сборная практически одним составом. Именно в таких играх, как сегодняшний, нужно давать сыграть ближайшему резерву. Понятно, что есть обойма из 23-х человек, но тем, кто играет нечасто, можно выпустить. Перед чемпионатом Европы полезно просмотреть всех игроков.

Конечно, хотелось, чтобы играло как можно больше спартаковцев. Потому что две недели без игровой практики – это нехорошо. Но решение принимает Леонид Слуцкий, он главный и отвечает за результат. Поэтому примем любое его решение.

Всем хотелось увидеть Роналду. Так было и в 1990 году, когда в гости к «Спартаку» приезжал «Наполи» с Диего Марадоной. Для всех это праздник. Увы, португальской звезды не будет. Но ничего страшного, португальцы – серьезный соперник, хоть у них и будут не все сильнейшие.

Россия и Португалия будут искать счастья у чужих ворот, голы будут, и не один. Надеюсь, команда Слуцкого продолжит победную серию», – рассказал один из наставников «Спартака».

Товарищеская игра между сборными России и Португалии состоится сегодня в Краснодаре в 17:07 (Мск). «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.