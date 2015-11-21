«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 14-22 ноября

Телеканал "Матч ТВ" постепенно набирает свои обороты. Представляем вашему вниманию телепрограмму на выходные и третью неделю работы.

Суббота, 14 ноября

05:00 - 1+1

05:30 - Все за Евро-2016

06:00 - Мама в игре

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:45 - Удар по мифам

09:00 - Новости

09:05 - 1+1

09:50 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

10:00 - Новости

10:05 - Спортивный интерес

11:00 - Новости

11:05 - Мировая раздевалка

11:30 - Все за Евро-2016

12:00 - Новости

12:05 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

12:20 - Детали спорта

12:30 - Рио ждет

13:00 - 1+1

13:30 - Первые леди

14:00 - Спортивная династия

14:10 - 40 лет спустя

14:20 - Детали спорта

14:30 - Ресурс жизни

15:00 - Реальный спорт

16:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия

18:55 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция

20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Украина - Словения

22:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Швеция - Дания

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Ринг

03:45 - Путь бойца

04:45 - Детали спорта

Воскресенье, 15 ноября

05:00 - Спортивный интерес

06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии

09:00 - Новости

09:05 - Фигурное катание. Гран-при Франции

11:00 - Новости

11:05 - Поверь в себя. Стань человеком

12:00 - Новости

12:05 - Мама в игре

12:30 - Все на Матч!

13:30 - Спортивный характер

14:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия

18:45 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция

21:05 - Все на Матч!

22:05 - Реальный спорт

22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Венгрия - Норвегия

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Спортивный характер

02:15 - Мама в игре

02:45 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

03:15 - 40 лет спустя

03:30 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Чехия – Россия

Понедельник, 16 ноября

05:30 - Рио ждет

05:55 - Марадона 86

06:30 - Рио ждет

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Живи сейчас

11:00 - Новости

11:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

11:30 - Дублер

12:00 - Новости

12:05 - Смешанные единоборства. UFC

14:00 - Новости

14:05 - Ринг

16:00 - Новости

16:05 - Спортивный интерес

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Континентальный вечер

18:55 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва))

21:30 - Все за Евро

22:00 - "Особый день" с Антоном Шипулиным

22:15 - Реальный спорт

22:30 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция (Ирландия - Босния и Герцеговина)

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию

02:20 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

02:35 - Нет боли - нет победы

03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады (Россия - Канада)

Вторник, 17 ноября

05:40 - Второе дыхание

06:10 - Детали спорта

06:30 - Сердца чемпионов

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Живи сейчас

11:00 - Новости

11:05 - Кардиограмма жизни

11:30 - Первые леди

12:00 - Новости

12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады (Россия - Канада)

14:35 - Детали спорта

14:45 - Марадона 86

15:30 - Рио ждет

15:55 - Футбол. Молодежные сборные. Чемпионат Европы-2017. Отборочный турнир. Прямая трансляция (Азербайджан - Россия)

18:00 - Все на Матч!

19:00 - Детали спорта

19:15 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (СКА (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Омская область))

22:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

22:30 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция (Словения - Украина)

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Миф Гарринчи

02:25 - Кардиограмма жизни

03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады (Россия - Канада)

Среда, 18 ноября

05:40 - Детали спорта

06:00 - Первые леди

06:30 - Мама в игре

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Живи сейчас

11:00 - Новости

11:05 - 40 лет спустя

11:30 - Все за Евро

12:00 - Новости

12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады (Россия - Канада)

14:35 - Детали спорта

14:45 - Миф Гарринчи

15:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

16:00 - Где рождаются чемпионы?

16:30 - 1+1

17:15 - Все на Матч!

18:15 - Реальный спорт

18:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция ("Зенит-Казань" (Россия) - "Будванска Ривьера" (Черногория))

20:45 - Команда мечты

22:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Реал" (Испания) - "Химки" (Россия))

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Загадки кубка Жюля Римэ

02:30 - Короли льда

Четверг, 19 ноября

05:00 - 40 лет спустя

06:30 - Первые леди

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:05 - Живи сейчас

11:00 - Новости

11:05 - Мировая раздевалка

11:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

12:00 - Новости

12:05 - Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию

13:15 - 1+1

14:00 - Новости

14:05 - Короли льда

16:30 - Новости

16:35 - Сердца чемпионов

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Неожиданные победы

19:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

20:00 - Бенджи

21:30 - Лучшая игра с мячом

21:55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Маккаби" (Израиль) - ЦСКА (Россия))

00:00 - Все на Матч!

01:00 - Беспечный игрок

02:10 - 1+1

03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады (Россия - Канада)

Пятница, 20 ноября

05:40 - Сердца чемпионов

06:10 - Детали спорта

06:30 - Лучшая игра с мячом

07:00 - Новости

07:05 - Все на Матч!

07:30 - Новости

07:35 - Все на Матч!

08:00 - Новости

08:05 - Ты можешь больше!

09:00 - Новости

09:05 - Ты можешь больше!

10:00 - Новости

10:0 - 5Живи сейчас

11:00 - Новости

11:05 - Беспечный игрок

12:30 - Новости

12:35 - Где рождаются чемпионы?

13:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

14:00 - Новости

14:05 - Неожиданные победы

15:00 - Второе дыхание

15:30 - Все на Матч!

16:25 - Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция

18:10 - Реальный спорт

19:00 - Фигурное катание. Гран-при России. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция

20:20 - Новости

20:30 - Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция

22:10 - Спортивный интерес

23:10 - Все на Матч!

00:10 - Короли льда

02:40 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

03:10 - 1+1

04:00 - Ты можешь больше!

Суббота, 21 ноября

05:00 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

08:00 - Новости

08:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Спортивный интерес

11:00 - Новости

11:05 - Мировая раздевалка

11:30 - Лучшая игра с мячом

11:55 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Отборочный турнир. Прямая трансляция из Екатеринбурга (Россия - Болгария)

13:50 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция (ЦСКА - "Крылья Советов" (Самара))

16:15 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Зенит" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург))

18:30 - Фигурное катание. Гран-при России

20:10 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция ("Реал" (Мадрид) - "Барселона")

22:10 - Реальный спорт

22:40 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция ("Ювентус" - "Милан")

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Цена золота

03:30 - Быстрые девушки

04:00 - Ты можешь больше!

Воскресенье, 22 ноября

05:00 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)

06:30 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)

08:00 - Новости

08:05 - Все на Матч!

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

11:05 - Поверь в себя. Стань человеком

11:30 - Мама в игре

12:00 - Новости

12:05 - Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа

13:00 - Цена золота

13:45 - Детали спорта

14:00 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

14:30 - Дублер

15:00 - Фигурное катание. Гран-при России. Прямая трансляция

16:30 - Реальный спорт

17:30 - 1+1

18:15 - Все на Матч!

19:15 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Спартак" (Москва) - "Краснодар")

21:40 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

22:40 - Все на Матч!

00:00 - Важная персона

01:45 - Детали спорта

02:00 - Фигурное катание. Гран-при России

04:00 - Короли льда

"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску