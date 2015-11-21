«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 14-22 ноября

Телеканал "Матч ТВ" постепенно набирает свои обороты. Представляем вашему вниманию телепрограмму на выходные и третью неделю работы.
Суббота, 14 ноября
05:00 - 1+1
05:30 - Все за Евро-2016
06:00 - Мама в игре
06:30 - Дублер
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:45 - Удар по мифам
09:00 - Новости
09:05 - 1+1
09:50 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым
10:00 - Новости
10:05 - Спортивный интерес
11:00 - Новости
11:05 - Мировая раздевалка
11:30 - Все за Евро-2016
12:00 - Новости
12:05 - Золотая лихорадка Антона Шипулина
12:20 - Детали спорта
12:30 - Рио ждет
13:00 - 1+1
13:30 - Первые леди
14:00 - Спортивная династия
14:10 - 40 лет спустя
14:20 - Детали спорта
14:30 - Ресурс жизни
15:00 - Реальный спорт
16:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия
18:55 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция
20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Украина - Словения
22:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым
22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Швеция - Дания
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Ринг
03:45 - Путь бойца
04:45 - Детали спорта
Воскресенье, 15 ноября
05:00 - Спортивный интерес
06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии
06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии
09:00 - Новости
09:05 - Фигурное катание. Гран-при Франции
11:00 - Новости
11:05 - Поверь в себя. Стань человеком
12:00 - Новости
12:05 - Мама в игре
12:30 - Все на Матч!
13:30 - Спортивный характер
14:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия
18:45 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
21:05 - Все на Матч!
22:05 - Реальный спорт
22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Венгрия - Норвегия
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Спортивный характер
02:15 - Мама в игре
02:45 - Золотая лихорадка Антона Шипулина
03:15 - 40 лет спустя
03:30 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Чехия – Россия
Понедельник, 16 ноября
05:30 - Рио ждет
05:55 - Марадона 86
06:30 - Рио ждет
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Живи сейчас
11:00 - Новости
11:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
11:30 - Дублер
12:00 - Новости
12:05 - Смешанные единоборства. UFC
14:00 - Новости
14:05 - Ринг
16:00 - Новости
16:05 - Спортивный интерес
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Континентальный вечер
18:55 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва))
21:30 - Все за Евро
22:00 - "Особый день" с Антоном Шипулиным
22:15 - Реальный спорт
22:30 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция (Ирландия - Босния и Герцеговина)
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию
02:20 - Золотая лихорадка Антона Шипулина
02:35 - Нет боли - нет победы
03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады (Россия - Канада)
Вторник, 17 ноября
05:40 - Второе дыхание
06:10 - Детали спорта
06:30 - Сердца чемпионов
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Живи сейчас
11:00 - Новости
11:05 - Кардиограмма жизни
11:30 - Первые леди
12:00 - Новости
12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады (Россия - Канада)
14:35 - Детали спорта
14:45 - Марадона 86
15:30 - Рио ждет
15:55 - Футбол. Молодежные сборные. Чемпионат Европы-2017. Отборочный турнир. Прямая трансляция (Азербайджан - Россия)
18:00 - Все на Матч!
19:00 - Детали спорта
19:15 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (СКА (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Омская область))
22:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем
22:30 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция (Словения - Украина)
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Миф Гарринчи
02:25 - Кардиограмма жизни
03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады (Россия - Канада)
Среда, 18 ноября
05:40 - Детали спорта
06:00 - Первые леди
06:30 - Мама в игре
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Живи сейчас
11:00 - Новости
11:05 - 40 лет спустя
11:30 - Все за Евро
12:00 - Новости
12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады (Россия - Канада)
14:35 - Детали спорта
14:45 - Миф Гарринчи
15:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем
16:00 - Где рождаются чемпионы?
16:30 - 1+1
17:15 - Все на Матч!
18:15 - Реальный спорт
18:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция ("Зенит-Казань" (Россия) - "Будванска Ривьера" (Черногория))
20:45 - Команда мечты
22:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Реал" (Испания) - "Химки" (Россия))
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Загадки кубка Жюля Римэ
02:30 - Короли льда
Четверг, 19 ноября
05:00 - 40 лет спустя
06:30 - Первые леди
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:05 - Живи сейчас
11:00 - Новости
11:05 - Мировая раздевалка
11:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
12:00 - Новости
12:05 - Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию
13:15 - 1+1
14:00 - Новости
14:05 - Короли льда
16:30 - Новости
16:35 - Сердца чемпионов
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Неожиданные победы
19:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных
20:00 - Бенджи
21:30 - Лучшая игра с мячом
21:55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Маккаби" (Израиль) - ЦСКА (Россия))
00:00 - Все на Матч!
01:00 - Беспечный игрок
02:10 - 1+1
03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады (Россия - Канада)
Пятница, 20 ноября
05:40 - Сердца чемпионов
06:10 - Детали спорта
06:30 - Лучшая игра с мячом
07:00 - Новости
07:05 - Все на Матч!
07:30 - Новости
07:35 - Все на Матч!
08:00 - Новости
08:05 - Ты можешь больше!
09:00 - Новости
09:05 - Ты можешь больше!
10:00 - Новости
10:0 - 5Живи сейчас
11:00 - Новости
11:05 - Беспечный игрок
12:30 - Новости
12:35 - Где рождаются чемпионы?
13:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных
14:00 - Новости
14:05 - Неожиданные победы
15:00 - Второе дыхание
15:30 - Все на Матч!
16:25 - Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
18:10 - Реальный спорт
19:00 - Фигурное катание. Гран-при России. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
20:20 - Новости
20:30 - Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
22:10 - Спортивный интерес
23:10 - Все на Матч!
00:10 - Короли льда
02:40 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
03:10 - 1+1
04:00 - Ты можешь больше!
Суббота, 21 ноября
05:00 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США
06:30 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США
08:00 - Новости
08:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Спортивный интерес
11:00 - Новости
11:05 - Мировая раздевалка
11:30 - Лучшая игра с мячом
11:55 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Отборочный турнир. Прямая трансляция из Екатеринбурга (Россия - Болгария)
13:50 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция (ЦСКА - "Крылья Советов" (Самара))
16:15 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Зенит" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург))
18:30 - Фигурное катание. Гран-при России
20:10 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция ("Реал" (Мадрид) - "Барселона")
22:10 - Реальный спорт
22:40 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция ("Ювентус" - "Милан")
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Цена золота
03:30 - Быстрые девушки
04:00 - Ты можешь больше!
Воскресенье, 22 ноября
05:00 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)
06:30 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)
08:00 - Новости
08:05 - Все на Матч!
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
11:05 - Поверь в себя. Стань человеком
11:30 - Мама в игре
12:00 - Новости
12:05 - Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
13:00 - Цена золота
13:45 - Детали спорта
14:00 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
14:30 - Дублер
15:00 - Фигурное катание. Гран-при России. Прямая трансляция
16:30 - Реальный спорт
17:30 - 1+1
18:15 - Все на Матч!
19:15 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Спартак" (Москва) - "Краснодар")
21:40 - "После футбола" с Георгием Черданцевым
22:40 - Все на Матч!
00:00 - Важная персона
01:45 - Детали спорта
02:00 - Фигурное катание. Гран-при России
04:00 - Короли льда
"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале