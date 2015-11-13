Родригес уйдет из «Реала», если главным тренером останется Бенитес

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес недоволен отношением к себе со стороны главного тренера Рафаэля Бенитеса и может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

Как сообщается, Хамес остался недоволен тем, что Бенитес оставил его в запасе в матче 11-го тура Примеры против «Севильи» (2:3), хотя за несколько дней до игры колумбиец заявлял о своей готовности выйти на поле в стартовом составе. После матча наставник сказал, что футболист пока не вернулся на прежний уровень.

Напомним, в поединке с «Севильей» Хамес Родригес появился на замену и забил второй гол мадридцев.