В.Березуцкий: «Слуцкий – фанатик футбола, ему не так сложно совмещать посты»

Защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березцукий выразил мнение, что Леониду Слуцкому не сложно совмещать посты главного тренера национальной команды и армейцев.

«Есть одно большое понимание, что у тренера подписан контракт до окончания чемпионата Европы-2016. Чтобы не совершить такой ошибки, как с предыдущим тренером, здесь, возможно, РФС играет на опережение и думает о будущем. Слуцкий – фанатик футбола. Для него не так сложно совмещать посты», – отметил Березуцкий.