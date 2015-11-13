Мутко: «От катастрофической ситуации с финансами в РФС мы перешли к сложной»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал заключение нового спонсорского контракта с компанией «НОВАТЭК».

«Для РФС это важнейшее событие. Мы очень признательны компании «НОВАТЭК» и Леониду Михельсону, которая уже поддерживала РФС в сложные времена. Соглашение рассчитано до 2018 года. Деньги пойдут на поддержку сборной России, помогут снять все проблемы в плане подготовки команды к домашнему чемпионату мира. Мы в свою очередь будем абсолютно прозрачны, отчитаемся за каждую копейку.

Очень рад, что у РФС появляются рыночные компании. Такие как «НОВАТЭК». Значит, не по звонку. Значит, не админресурс. Пока ситуация с финансами остается у нас сложной. От катастрофической мы перешли к сложной. Но в плане подготовки сборной к ЧМ-2018 все будет стабильно, базовый партнер в лице «НОВАТЭК» найден», – заявил Мутко.