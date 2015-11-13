Иличич назвал сильные стороны сборной Украины

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Словении Йосип Иличич поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Евро-2016 с Украиной, который состоится завтра на «Львов Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.



«Украинцы очень сильны на флангах, но если их хорошо прижать, то у них не будет возможности для ведения атак. Нашим защитникам это под силу. Нам нужно играть жестко. Получив мяч, мы должны его сохранить. Это очень важно», – цитирует Иличича официальный сайт федерации футбола Словении.