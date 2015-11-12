Слуцкий: «Никогда не советовался с футболистами по поводу состава и тактики»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих принципах работы с игроками.

«Никогда не спрашивал у футболистов: «А вот кого ставить?“, «А вот с кем тебе было бы комфортнее играть?“, «А вот какой вариант тактики выбрать?“. Потому что я понимаю, что футболисты — самые необъективные люди в мире. Если спросишь у вратаря, то он скажет восемь защитников поставить. Если у нападающего, то он скажет, что еще трех форвардов.

Могу определять, что кого-то надо мотивировать отсутствием внимания, игнорированием, даже каким-то, может быть, высокомерием-недоверием. Футболисты это вообще не могут оценить. Они считают: „Здесь любимчик, здесь нелюбимчик“. Дзюба начинает орать, что у нас разделение и все остальное. Но на самом деле это все осознанные вещи именно с целью максимально эффективного использования ресурса человека в игре» — говорит Слуцкий.