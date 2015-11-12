Эвра: «В АПЛ футбол напоминает бокс, а Серии А – шахматы»

Защитник «Ювентуса» и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра сравнил чемпионаты Италии и Англии.

«В АПЛ много адреналина и желания, но я бы не назвал этот чемпионат самым сложным. Просто посмотрите, каково играть против середняков Серии А: они готовы бороться, знают свои позиции и фантастически подготовлены», - говорит Эвра.

По его мнению, итальянский футбол напоминает шахматы.

«Матч АПЛ – это поединок боксеров: все атакуют, и в результате устает и проигрывает слабейший. В Италии же игры напоминают шахматы. Здесь нужно обдумывать каждое действие».