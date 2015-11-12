Агент Думбия: «Сейду точно не хочет возвращаться в «Рому»

Агент нападающего ЦСКА Сейду Думбия Жан-Бернард Бейтризон рассказал о том, что его клиент не хочет возвращаться в «Рому», а предпочел бы остаться в московском клубе. Напомним, права на игрока принадлежат римлянам, а аренда завершается 4 января.

«Мне нечего сказать по поводу возможного возвращения в «Рому», у меня нет такой информации. Я читал об этом в итальянской прессе, однако не знаю, на чем основаны эти сообщения. Я могу сказать одно: Сейду хочет остаться в ЦСКА. Я не знаю, вернется ли он в «Рому», но он точно этого не желает. Итальянский клуб со мной не контактировал, и я не в курсе, что они собираются делать в этой ситуации», – говорит Бейтризон.