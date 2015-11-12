Ибрагимович: «Благодаря мне на футбольной карте мира появились Швеция и Франция»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о своем желании сыграть на Евро-2016 и возможном завершении карьеры в национальной команде.

«Во Франции я выступаю на протяжении почти четырех лет. Раньше на футбольной карте мира благодаря мне появилась Швеция, а теперь – Франция. Я хочу сыграть здесь на чемпионате Европы», – говорит Ибрагимович.

Футболист признался, что пока не знает, когда завершит свою карьеру в сборной.

«Посмотрим. Если говорить про сегодняшний день, то ответ – нет. Если же после стыковых матчей, то не знаю».

Швед прокомментировал то обстоятельство, что еще ни разу не забивал датчанам.

«Это не имеет значения: будут моменты – будут голы».

Напомним, что сборные Швеции и Дании разыграют между собой одну из оставшихся путевок на Евро-2016. Матчи состоятся 14 и 17 ноября.