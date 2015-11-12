Карадениз встретился с президентом Республики Татарстан

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Рустам Минниханов и Гекдениз Карадениз обсудили вопросы развития профессионального и детского спорта в республике, а также затронули тему дальнейшего развития футбольного клуба «Рубин».

Гекдениз Карадениз поблагодарил Президента Республики Татарстан за внимание, которое оказывает руководство республики профессиональным спортсменам, в том числе футболистам.

В свою очередь, Рустам Минниханов выразил слова благодарности Гекденизу Караденизу за игру в составе футбольного клуба и пожелал успехов «Рубину», – говорится на официальном сайте республики.