Хегмо: «Мы все еще строим команду»

Главный тренер сборной Норвегии Пер-Матиас Хегмо несмотря на отрицательную статистику по проведенным матчам в ноябре, уверен в успехе своей команды в стыковых матчах в отборочном турнире Евро-2016.

«Меня не тревожит тот факт, что сборная Норвегии проиграла за последние 20 лет все шесть домашних матчей в ноябре. У нас в обойме полно игроков, продолжающих борьбу в еврокубках, и набранный ими ход пригодится во встречах с венграми.

Это совершенно новая сборная Норвегии. Мы все еще строим команду. Наш коллектив уверен в себе, и я впечатлен тем, как он справляется с успехами и неудачами», – сказал Хегмо.

Напомним, что первый стыковой матч команды Норвегии и Венгрии проведут в четверг, 12 ноября. Ответная игра состоится в Венгрии в воскресенье, 15 ноября.