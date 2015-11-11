«Арсенал» планирует приобрести Хеведеса и Беллараби

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении двух футболистов из немецкой Бундеслиги. Сообщается, что в планы англичан попал защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес, а также полузащитник «Байера» Карим Беллараби. Пока неизвестно в какой стадии находятся переговоры между клубами.

Отмечается, что трансфер Ховедеса будет доступен ближайшим летом за 10 миллионов евро. Эта сумма прописана в контракте немца. Также говорится о том, что сам Ховедес не раз заявлял о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.