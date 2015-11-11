Колосков: «Есть масса незаконных способов отобрать у России чемпионат мира»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что законным образом у России невозможно отобрать чемпионат мира.

– Допускаете вариант, что с проведением ЧМ в России все-таки могут возникнуть какие-либо сложности?

– Сложности по-любому могут быть. Кто предполагал, что дело дойдет до катастрофы в ФИФА? Нет ни президента, ни генсека, ни вице-президента. Причем это сделали не какие-то правоохранительные органы, которые кого-то в чем-то уличили, а комитет по этике, созданный лично Блаттером. Что же касается чемпионата мира в России, то могу ответственно заявить, что законным путем отобрать его проведение невозможно, но есть масса незаконных способов, и о них не надо забывать. Поэтому надо постоянно находиться в гуще событий. Хорошо, что у нас есть Мутко в исполкоме ФИФА. Он владеет информацией о всех событиях, которые там происходят. Поэтому здесь у меня нет каких-то серьезных опасений.