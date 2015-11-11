В неудачах «Реала Сосьедад» виноваты все, кроме Мойеса

По словам экс-наставника "Реала Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" Дэвида Мойеса, клуб не добился успехов из-за политики клуба и посредственных футболистов, сообщает El Mundo Deportivo.

Шотландца на днях уволил президент басков Хокин Аперрибай, после чего Мойес в обвинил в своих неудачах руководство, футболистов и трансферную политику клуба. По его словам, у него не было возможности приобретать лучших футболистов.

На посту главного тренера «Реала Сосьедад» Мойеса сменил Эусебио Сакристан.