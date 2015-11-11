Тарханов: «За первое место «Зенит» уже не поборется»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов не верит в «Зенит», считая, что клубу не по силам занять первую строчку по итогам сезона.

– То, что ЦСКА занимает первое место, не удивляет. Они всегда находятся в лидирующей группе. А вот то, что «Зенит» четвертый... Это стало для меня большим сюрпризом! В Лиге чемпионов сине-бело-голубые показывают одну игру, а в чемпионате России мы видим полное отсутствие организации. Совершенно другой «Зенит», иной настрой, много ошибок. В еврокубках они себе такого не позволяют. Также удивил «Ростов», хотя мы и раньше знали, что это хорошая команда, с классным тренером. Из имеющихся игроков Курбан Бердыев создал серьезную команду. Плюс неожиданный провал «Краснодара». Хотя сейчас они начинают выправлять ситуацию.

– «Ростов» и «Локомотив» – ближайшие соперники ЦСКА. Могли предположить такое перед стартом сезона?

– Уровень игроков «Локомотива» всегда был высоким. А «Ростов» усилился, пригласив Нобоа, Сесара Наваса и других. У дончан мощная организация игры: и сопернику они много не позволяют, и в атаке свое забивают. С крупным счетом не выигрывают, но 1:0 для них хорошо.

«Зенит» от второго места отстает не сильно, всего четыре очка. Поэтому команда всерьез будет претендовать на путевку в Лигу чемпионов. Да и руководство будет этого требовать. Лига чемпионов – это деньги. Но за первое место «Зенит» уже не поборется. Слишком велик отрыв от ЦСКА.