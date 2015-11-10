Дмитрий Черышев: «Вчера Роналду просто ходил по полю»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал игру нападающего «Реала» Криштиану Роналду в матче 11-го тура Примеры. Напомним, «Севилья» выиграла эту встречу со счетом 3:2.

«По сравнению с тем футболистом, которого я видел раньше, вчера он просто ходил по полю. Правда, он все равно опасен. Если получает мяч, португалец практически сразу может пробить по воротам, что-то очень интересное придумать. В первом тайме у него была пара интересных моментов. После перерыва мы исключили эти вещи, старались не давать ему пространства», – говорит Черышев.