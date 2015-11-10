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  • Гершкович: «Пусть Моуринью приедет в «Крылья», а Виллаш-Боаш поработает в «Ростове»

Гершкович: «Пусть Моуринью приедет в «Крылья», а Виллаш-Боаш поработает в «Ростове»

10 ноября 2015, 00:37
31

Председатель объединения «Отечественные тренеры» Михаил Гершкович прокомментировал нашумевшее высказывание наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша о лимите на легионеров.

«Не ложатся на душу такого рода высказывания Виллаш-Боаша. Такое впечатление, что «Локомотив» не подчиняется лимиту. Все же играют по одним правилам. Можно с ними соглашаться или нет, можно пенять на то, что новая редакция принята за неделю до старта чемпионата. Но уже прошло столько времени! Решение было принято на самом высоком уровне. Нужно работать в таких условиях, варьировать состав. У него же отличный подбор исполнителей. А такие фразы не делают ему чести», – говорит Гершкович.

Также он предложил португальцу попробовать свои силы в более скромном клубе.

«Пусть Моуринью приедет в «Крылья» – на второй день убежит. Да тот же Виллаш-Боаш разве сможет работать в «Ростове»? Пусть попробует – посмотрите, что из этого выйдет. В «Зените» у него идеальные условия, идеальные! Финансирование без малейшего сбоя. А он все жалуется на лимит, причем на этот раз в грубой форме. Это некрасиво».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (31)
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Клим Чугункин.
1447112134
Боаш-обыкновенный плакса.
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Wityazz
1447116753
Боаш нытик и как тренер никто и ничто. Порту , Челси , Зенит - да попробывал бы он тренировать Ростов или Урал. Просто ему везёт раскрученная персона. Правильно сказал Гершкович все в равных условиях, даже не в очень равных у Зенита кормушка ещё та. И плакаться , что они не могут выпустить 11 игроков мирового класса против Мордовии или Урала это истерика бабская.
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sleepfox
1447127092
вилаш-боаш нам в ростове на фиг не нужен, вон пусть котов у куклачева тренирует
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Serjoga
1447127800
Ну зачем Ростову такое "счастье" желать? Некрасиво как-то!
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Сармат Ростов
1447127817
По-моему, он просто ищет себе какое-то оправдание...
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Дмитрий Емелин
1447131143
Полностью прав
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Kurskiy_58
1447135173
Боаш как баба сраная,чуть не по сценарию победы так плачет.Если команда выигрывает всё отлично.Команду тренирует Халк а не Боаш...
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nice_taste
1447142792
нормальный Боаш тренер,просто человек сложный. а то что жалуется на жиробасов,так ничего страшного
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HardPony
1447144992
лимит это бич российского футбола. убогие паспорта получают огромные деньги,при этом не показывая игры. просто я паспорт и я умею пинать мяч,поэтому платите мне миллионы. пропихивают детей богатых родителей в спортшколы ведущих клубов,которые играть не умеют толком,зато папка заплатил,что бы потом сынок как паспорт выходил на поле побегать за 150к баксов в неделю. и окупается быстро и сынок при деле вроде бы. а талантливые парни в фнл пылят.,тк нет денег проплатить и приходится игрой доказывать и пробиваться в клубы адекватные.
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Синяя борода
1447169071
А Боаш правильно все сказал.
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