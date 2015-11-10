Гершкович: «Пусть Моуринью приедет в «Крылья», а Виллаш-Боаш поработает в «Ростове»

Председатель объединения «Отечественные тренеры» Михаил Гершкович прокомментировал нашумевшее высказывание наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша о лимите на легионеров.

«Не ложатся на душу такого рода высказывания Виллаш-Боаша. Такое впечатление, что «Локомотив» не подчиняется лимиту. Все же играют по одним правилам. Можно с ними соглашаться или нет, можно пенять на то, что новая редакция принята за неделю до старта чемпионата. Но уже прошло столько времени! Решение было принято на самом высоком уровне. Нужно работать в таких условиях, варьировать состав. У него же отличный подбор исполнителей. А такие фразы не делают ему чести», – говорит Гершкович.

Также он предложил португальцу попробовать свои силы в более скромном клубе.

«Пусть Моуринью приедет в «Крылья» – на второй день убежит. Да тот же Виллаш-Боаш разве сможет работать в «Ростове»? Пусть попробует – посмотрите, что из этого выйдет. В «Зените» у него идеальные условия, идеальные! Финансирование без малейшего сбоя. А он все жалуется на лимит, причем на этот раз в грубой форме. Это некрасиво».