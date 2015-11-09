Пике: «Президент «Хетафе» болеет за «Реал»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что президент «Хетафе» Анхель Торрес подделал фотографии, на которых изображено, как игроки каталонской команды обезобразили гостевую раздевалку после матча 10-го тура Примеры.

«Мы нарядимся по случаю Хэллоуина и в следующем году. Некоторым людям неприятно, когда игроки «Барселоны» добиваются побед и получают удовольствие от самих себя. Мы и раньше знали, что Анхель Торрес болеет за «Реал» и хочет однажды стать президентом мадридского клуба. Фотографии были подделаны», – заявил Пике.