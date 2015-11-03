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    Футболисты «Барселоны» обезобразили гостевую раздевалку стадиона «Хетафе»

    В десятом утре Примеры «Барселона» на выезде играла с «Хетафе». После матча игроки каталонцев обезобразили выделенную им раздевалку при помощи краски.

    Раковина и туалет оказались облитыми красной краской. По словам президента «Хетафе» Анхеля Торреса, помещение удалось привести в порядок.

    Ранее сообщалось, что после этого матча игроки «Барселоны» в карнавальных костюмах ворвались в зал, где проходила пресс-конференция «Хетафе», и сорвали ее. Каталонский клуб принес извинения за поведение своих футболистов.

    Источник: AS

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    03.11.2015 22:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 9 ноября 2015, 23:04

      Ребята, помогите своему коллеге правильно расположить буквы "у" и "т" на клавиатуре. Уже не в первой статье вместо слова "тура" он настойчиво продолжает клепать "утра".

      0
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      Рейтинг: +11

      VravioN 5 ноября 2015, 10:01

      это пике!по любас!это конечно шалости по сравнению с плевком в спину одному из совета директоров

      0
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 5 ноября 2015, 08:32

      ну ребята подурачились, немного перегибли палку...а так Барса - это Барса...

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 4 ноября 2015, 00:29

      Пуйоля на них нет. Сука, наприходили Неймары всякие и позорят команду таким ребячеством. Понятное дело, веселье, все дела - это хорошо, но вот таким образом - это неуважение соперника. Будь Пуи еще в команде, всех бы ссяными тряпками по харе отхерачил.

      Как бы мне не нравились эти игроки на поле, хочется надавать лещей за такие поступки.

      7
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 3 ноября 2015, 23:48

      Нет это был Хэллоуин

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:59

      Ну этоже всего лишь "Хетафе" нузачем так опускаться.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 ноября 2015, 22:52

      Дисциплины им не хватает

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