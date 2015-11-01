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    «Барселона» извинилась за поведение Суареса и Неймара после матча с «Хетафе»

    «Барселона» извинилась за поведение своих игроков после матча 10-го тура Примеры с «Хетафе». Жерар Пике, Жорди Альба, Луис Суарес, Марк Барта и Неймар в субботу ворвались на пресс-конференцию полузащитника хозяев Виктора Родригеса в костюмах, приготовленных для Хеллоуина, и сорвали ее.

    Каталонский клуб в своем заявлении отметил, что появление игроков в этой комнате было случайным. Кроме того, футболисты «Барсы» не хотели кого-либо обидеть и принесли извинения лично Родригесу.

    Источник: ФК «Барселона»

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    01.11.2015 23:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      Dyadya13 2 ноября 2015, 17:10

      Думаю, что заводилой этого действа был Пике

      0
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      Рейтинг: +14

      -=MoT=- 2 ноября 2015, 11:28

      Родригес чуть не зассал)))

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      Рейтинг: +22

      Igreks 2 ноября 2015, 10:27

      Дебилы. что тут говорить....

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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 2 ноября 2015, 05:28

      Дигродируют потихой ребята )

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