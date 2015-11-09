Нигматуллин: «Виллаш-Боаш пересек черту, предлагаю купить ему билет в один конец»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин остался недоволен словами главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша.

«Слова Виллаш-Боаша про «чемпионат Мутко» действительно возмущают. В этот раз португалец пересек черту, и предлагаю купить этому человеку билет в один конец. Виллаш-Боаш, очевидно, считает российских футболистов неспособными конкурировать на внутренней арене, и получается, что он может добиваться результата только с иностранцами. Считаю, что тренеру клуба с такой финансовой базой, которой обеспечен «Зенит», вообще стыдно жаловаться на короткую «скамейку» и какие-либо кадровые проблемы. Виллаш-Боашу хотелось бы тренировать 10 Халков и побеждать за их счет, но ведь и нам нужно воспитывать своих Халков», – сказал Нигматуллин