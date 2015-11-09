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  • Нигматуллин: «Виллаш-Боаш пересек черту, предлагаю купить ему билет в один конец»

Нигматуллин: «Виллаш-Боаш пересек черту, предлагаю купить ему билет в один конец»

9 ноября 2015, 15:11
51

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин остался недоволен словами главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша.

«Слова Виллаш-Боаша про «чемпионат Мутко» действительно возмущают. В этот раз португалец пересек черту, и предлагаю купить этому человеку билет в один конец. Виллаш-Боаш, очевидно, считает российских футболистов неспособными конкурировать на внутренней арене, и получается, что он может добиваться результата только с иностранцами. Считаю, что тренеру клуба с такой финансовой базой, которой обеспечен «Зенит», вообще стыдно жаловаться на короткую «скамейку» и какие-либо кадровые проблемы. Виллаш-Боашу хотелось бы тренировать 10 Халков и побеждать за их счет, но ведь и нам нужно воспитывать своих Халков», – сказал Нигматуллин

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Нигматуллин Руслан Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (51)
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B o O m
1447071717
Так воспитывай, чего ты?? конкуренция - двигатель ... прогресса...не будет конкуренции, будут всякие посредственные "кокорины" бегать в сборной...
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alladin13
1447073543
Ооооо, ещё один суперэксперт! Лучше музыкой занимайся, лучше получается. Откуда же такие лезут и лезут?
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KROFF
1447074029
Признаюсь раньше думал, что Боаш просто дешевый фраер, но после начала этой войны с разными мудками, он начал вызывать уважение. Очень жарь что Чемпионат-Мудко по футболу может потерять такого тренера.
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slavа0508
1447076195
Охереть ему с таким составом ещё и ныть,,,Андре больше смахивает голодную дворняшку которая скулит под забором
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Недовольный
1447076675
«Виллаш-Боаш, очевидно, считает российских футболистов неспособными конкурировать на внутренней арене...»!!!Нигма,а ты считаешь что они способны конкурировать с иностранными игроками уровня Халка например? Тебе самому-то не смешно?Зрители всегда хотят смотреть на красивую игру,а не на вялые попытки её имитации.И Халк такую игру показывает,а что делает например Кокорин!?ответ очевиден.И еще немного разъяснения для тебя-Боаш не жалуется на короткую скамейку,он жалуется на идиотский лимит,а это не одно и тоже.На скамейке у него есть хорошие иностранные игроки,которых он не может выпустить как раз из-за лимита.Единственное в чем ты косвенно прав, так это в том, что нужно растить своих Халков но сразу оговорюсь-мы этого делать не умеем,и не будем уметь, пока такая система подготовки молодых воспитанников у нас будет,пока такие как Мудко спортом управлять будут,пока такие как Канделаки будут нам спортивное вещание предоставлять.
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Rockvoc
1447077509
Купил бы этот умник сам себе билет куда подальше. Развелось горе-ехперьтов. Лимит - откровенное зло для футбола в нашей стране. Это приведет к тому, что последние футболисты европейского уровня слиняют отсюда. А новые не поедут. И будем мы опять х...... знает где, а народу на стадионах в клубном чемпе станет меньше. Зато дух спартаковский на флаг подвесим и на вражескую амбразуру с нашими 2мя-3мя героями полезем. Боаш правильно троллит. Только не того. Со слонов из РФС надо начинать.
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BorisoW
1447078973
Мудко-лига и есть,где ещё один человек за неделю до чемпионата может поставить раком всю лигу,убить одним тупым решением всю предсезонку?
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CSKA №1
1447080091
Боаш-гнада!Зенитка в пердив!!!
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aurora5858
1447080814
Прочитал все коменты В среднем у питерских башни сорваны
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Artemon9
1447082448
Правильно Боаш говорит.Критика иногда нужна
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