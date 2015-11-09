Радченко: «Не увидел, за счет чего «Зенит» хотел сравнять счет»

Экс-форвард «Зенита» Дмитрий Радченко остался недоволен игрой петербуржцев против «Локомотива».

«Первый тайм встречи в Черкизово показался мне скучным. Выглядело все так, как будто команды играют товарищеский матч под нагрузкой. И хотя во второй 45-минутке соперник прибавил, курьезный гол не надломил «Зенит». При этом я так и не увидел, за счет чего петербуржцы хотели сравнять счет.

Андре Виллаш-Боаш определил такую линию полузащитников, при которой в центре поля собрались далеко не самые быстрые игроки – Артур Юсупов, Александр Рязанцев и Хави Гарсия. Поэтому команде не хватало скорости в этой зоне. На таком фоне Данни проделывал большой объем работы, он развивал атаки из глубины, поэтому для завершающего удара ему не хватало сил, – сказал Радченко.