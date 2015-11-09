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Пономарев: «Без Думбии у ЦСКА будут серьезные проблемы»

9 ноября 2015, 12:12
19

Мастер спорта СССР и бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцам следует усилиться.

«ЦСКА обязательно нужно усилить состав. Нужно приобретение и в атаку, и в полузащиту. Мы все надеемся на Георгия Миланова, но мне он как-то не импонирует. Неплохой игрок, выступающий за сборную Болгарии, но в ЦСКА он себя не проявляет, ему никак не найдут место на поле, да и он себя не найдет.

ЦСКА действительно славится точечными приобретениями, за что нужно отдать должное Евгению Гинеру, который в этом вопросе является очень грамотным и тонким стратегом.

Также в январе истекает аренда Сейду Думбия. Очень сложно предугадать, как поведет себя в этом вопросе «Рома». Если ивуариец уйдет – у ЦСКА будут очень серьезные проблемы в атаке, Ахмед Муса один не справится, он и так набегался, постоянно передвигается без мяча. Наверняка у руководства есть какие-то кандидатуры на усиление, но на это нужны большие средства, а у клуба вот-вот должен открыться свой стадион. Мне даже как-то обидно за Евгения Гинера, которому нужно будет выходить из очень сложного положения», – сказал Пономарев.

Источник: Rusfootball.info
Россия ЦСКА Думбия Сейду Миланов Георгий Муса Ахмед Пономарев Владимир
Комментарии (19)
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Клим Чугункин.
1447062529
Да,без Носорога-ЦЫСКА-КАЛ.
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Void83
1447065671
кал у тебя во рту сиди и пережевывай
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Serega1985
1447071141
Вообще то у Думбии аренда с возможностью выкупа контракта!необходим ещё один грамотный нападающий и полузащитники,без ротации чемпионат не выиграть,а в Европе и ловить нечего!
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vladimir-7
1447072737
На Думбию надежд остается мало, т.к. он уже не тот Думбия и Рома если будет продавать его, то захочет вернуть свой затраченные деньги. Нужно искать центрального нападающего и к Верблюму нужен второй опорник такой как был Эльм. Тогда и Дзагоев будет играть на своём месте-впереди создавать хорошие атакующие комбинации.
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cska-62
1447078988
ЦСКА нужен тренер! И тогда будет поставлена игра и все проблемы с нападающим решатся с возвращением Страндберга и Базелюка. Хотя будет, конечно, жаль, если Думбия уйдёт.
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Клим Чугункин.
1447099435
Знатно Быки нагнули калоедов.
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kara-mba
1447138999
Не всё так страшно, придумают на пару со Слуцким что-нибудь. Хотя с нового сезона скорее всего Гончаренко будет уже банковать. Не зря его на стажировку заранее взяли.
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