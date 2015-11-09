Пономарев: «Без Думбии у ЦСКА будут серьезные проблемы»

Мастер спорта СССР и бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцам следует усилиться.

«ЦСКА обязательно нужно усилить состав. Нужно приобретение и в атаку, и в полузащиту. Мы все надеемся на Георгия Миланова, но мне он как-то не импонирует. Неплохой игрок, выступающий за сборную Болгарии, но в ЦСКА он себя не проявляет, ему никак не найдут место на поле, да и он себя не найдет.

ЦСКА действительно славится точечными приобретениями, за что нужно отдать должное Евгению Гинеру, который в этом вопросе является очень грамотным и тонким стратегом.

Также в январе истекает аренда Сейду Думбия. Очень сложно предугадать, как поведет себя в этом вопросе «Рома». Если ивуариец уйдет – у ЦСКА будут очень серьезные проблемы в атаке, Ахмед Муса один не справится, он и так набегался, постоянно передвигается без мяча. Наверняка у руководства есть какие-то кандидатуры на усиление, но на это нужны большие средства, а у клуба вот-вот должен открыться свой стадион. Мне даже как-то обидно за Евгения Гинера, которому нужно будет выходить из очень сложного положения», – сказал Пономарев.