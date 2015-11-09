Рыжиков: «Все понимали, насколько важная игра»

Страж ворот «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал с каким настроением команда отправляется после матча с «Крыльями Советов» на перерыв в чемпионате, связанный с играми сборной России.

«Все ребята понимали, насколько важная игра. Играли с прямым конкурентом на данный момент. Очень важные три очка. С хорошим настроением вышли на выходные. Тяжело ли игралось после «Ливерпуля»? Мне километры не наматывать, так что нормально.

Игра Виталия Устинова? Я не сомневался в нем ни секунды, потому что он работает с нами, хороший, цепкий защитник, неуступчивый, злой. Когда услышал его в составе, то ни капельки не заволновался.

Настроение повышается, давно не играли «на ноль», победили, два забили. Всегда победа приносит положительные эмоции, дополнительные силы, внутренние резервы. Главное не расслабляться, сейчас тяжелый отрезок будет», – заявил Рыжиков.

Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Крылья Советов» закончился со счетом 2:0.