Коноплянпка: «Не говорил, что не буду давать интервью российской газете»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка поделился эмоциями от домашней победы над «Реалом» (3:2) в 11-м туре Примеры.

– Евгений, вы согласны дать интервью российской газете? После матча за Суперкубок Европы в Тбилиси российские журналисты говорили, что вы отказали им в интервью, якобы сказав, что за общение с россиянами вас не поймут в Украине.

– Такого не было! – подчеркнул Коноплянка. – Я просто спешил, команда ждала меня и времени на интервью не оставалось. Я не отказывал от интервью по национальным мотивам.

– Вы стали главным героем победной игры против «Реала». Что чувствуете?

– Радость от того, что мы одержали важную победу. Не так важно, хорошо или плохо сыграл именно я. Главное, что команда добилась успеха и выиграла у «Реала».

– Вы отдали два голевых паса против «Реала», чего не удавалось никому в испанском чемпионате за последние 15 месяцев...

– Супер! Я очень рад. В следующий раз постараюсь им два гола забить.

– Вы хорошо видели Банегу, когда делали ему голевой прострел?

– Банега кричал громче болельщиков! Я его услышал, увидел и отдал пас.

– Есть ощущение, что это поворотный момент в вашей карьере? О вас никогда не говорили во всем мире так много, как после сегодняшней удачной игры.

– Я вышел из раздевалки две минуты назад и пока не знаю, что обо мне говорят… Знаю только, что мы сейчас говорим о победе, и это очень важно.

– Это главная пока победа в вашей карьере?

– Я думаю, что главная победа впереди.