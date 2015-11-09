Родригес: «Севилья» показала интенсивный футбол»

Полузащитник мадридского «Реала« Хамес Родригес счастлив был появиться на поле в матче с «Севильей« после травмы, из-за которой он пропустил около двух месяцев.

«Я счастлив вернуться на поле после 60 дней отсутствия. Я чувствую себя прекрасно и хотел помочь команде одержать победу. «Севилья» показала себя хорошо. Они показали интенсивный футбол, что и стало в итоге решающим фактором», – заявил Родригес.

Напомним, что матч 11-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 3:2.