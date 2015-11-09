Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нету: «Каждый раз кто-то из нас не играет из-за лимита, но мы не ищем оправданий»

Нету: «Каждый раз кто-то из нас не играет из-за лимита, но мы не ищем оправданий»

9 ноября 2015, 04:22
4

Защитник «Зенита» Нету после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 15-го тура РФПЛ выразил уверенность, что его команда по итогам сезона должна выходить в Лигу чемпионов.

«Ощущения сейчас, конечно, неприятные. Поражение – худшее, что может случиться в футболе. Мне кажется, мы подошли к матчу в хорошей форме, хорошем состоянии, но этого оказалось недостаточно.

Я думаю, что если ты играешь одним составом в Лиге чемпионов… Ну, хорошо, делаешь пару изменений, но все равно на поле выходят объективно сильнейшие, это не та ситуация, что в чемпионате, где сильнейшие не всегда могут принять участие в игре. Витсель сегодня не сыграл из-за лимита, и так каждый раз. Кришито, Данни, Халк, Гарай, я, Нико – кто-то из нас всегда окажется на скамейке. Конечно, это не может служить оправданием, потому что мы – «Зенит», мы сильнее, чем мы были сегодня. Но в любом случае мы чувствуем разницу. Даже с этим лимитом мы проводили очень и очень хорошие матчи. «Локо» сегодня был компактен, контратаковал, ждал и дождался нашей ошибки. Сейчас, конечно, не будет легче, потому что все уедут в сборные и на время забудут о том, что произошло, но мне кажется, нам надо помнить, что впереди еще 15 матчей и мы как минимум должны выходить в Лигу чемпионов», – сказал Нету.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Нету Луиш
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1447032839
а боамж что делает?
Ответить
Zeff
1447037833
Скоро и в ЛЧ будут такие же трудности.
Ответить
Asbjorn
1447052204
Ищите
Ответить
Дима1960
1447067530
Зачеи России и россиянамхорошй футбол? Да здравствует политика!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
2
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
5
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
10
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
1
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
10
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
Все новости
Все новости
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
1
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
2
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
10
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
2
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
10
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
14
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
19
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
11
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
1
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
4
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+