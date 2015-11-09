Нету: «Каждый раз кто-то из нас не играет из-за лимита, но мы не ищем оправданий»

Защитник «Зенита» Нету после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 15-го тура РФПЛ выразил уверенность, что его команда по итогам сезона должна выходить в Лигу чемпионов.

«Ощущения сейчас, конечно, неприятные. Поражение – худшее, что может случиться в футболе. Мне кажется, мы подошли к матчу в хорошей форме, хорошем состоянии, но этого оказалось недостаточно.

Я думаю, что если ты играешь одним составом в Лиге чемпионов… Ну, хорошо, делаешь пару изменений, но все равно на поле выходят объективно сильнейшие, это не та ситуация, что в чемпионате, где сильнейшие не всегда могут принять участие в игре. Витсель сегодня не сыграл из-за лимита, и так каждый раз. Кришито, Данни, Халк, Гарай, я, Нико – кто-то из нас всегда окажется на скамейке. Конечно, это не может служить оправданием, потому что мы – «Зенит», мы сильнее, чем мы были сегодня. Но в любом случае мы чувствуем разницу. Даже с этим лимитом мы проводили очень и очень хорошие матчи. «Локо» сегодня был компактен, контратаковал, ждал и дождался нашей ошибки. Сейчас, конечно, не будет легче, потому что все уедут в сборные и на время забудут о том, что произошло, но мне кажется, нам надо помнить, что впереди еще 15 матчей и мы как минимум должны выходить в Лигу чемпионов», – сказал Нету.