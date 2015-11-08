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  • Симонян: «Виллаш-Боаш уже надоел, ему плевать на российский футбол»

Симонян: «Виллаш-Боаш уже надоел, ему плевать на российский футбол»

8 ноября 2015, 22:43
47

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который в очередной раз раскритиковал изменения лимита перед началом чемпионата.

«Возможно, покажусь слишком резким, но я скажу. Вилаш-Боашу наплевать на российский футбол, на подготовку наших сборников, национальную команду. Ему не хочется готовить кадры, ему выгодно покупать игроков. Это проще простого! У РФС другие интересы. Вот и все. Мы на разных позициях.

Если ему не нравятся наши порядки, что же – есть другие команды, в других странах. Пусть едет туда! Куда он, видимо, и собирается. Знаете, уже надоела его критика», - заявил Симонян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (47)
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dnekto
1447012547
Пусть создаст этот Симонян свою команду и воспитывает футболистов. Ведь для этого есть ФНЛ! А указывать на не доставки других проще простого. А премьер лига для настоящих проффесионалов
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Freyk
1447012744
И чем отсутствие лимита мешает россиянам? Если для них РПЛ слишком сильный чемпионат и они не могут пройти в основу, то пусть едут в более слабые чемпионаты и прогрессируют там, например в Турцию. Ведь сейчас они не едут, как это не парадоксально, именно из-за лимита, потому что здесь на скамейке им платят больше, чем за границей в основе. Стоит отменить лимит, и талантливые россияне перестанут бояться уезжать в другой чемпионат, где они смогут играть в основе и прогрессировать. И тогда может что-нибудь да получится.
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stasonsmur
1447013381
Вы с мудко и воспитывайте уничтожатели футбола
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edw7777
1447013410
Я бы не согласился с уважаемым Н.П.Симоняном. В нормальном обществе так не поступают: за две недели до начала чемпионата правила не меняют. Вы же, г-н Симонян, в РФС далеко не первый год. Что же Вы раньше не возражали против 10-15?! В приличных федерациях после такой смены курса порядочные люди уходят в отставку. Хотя бы репутацию и доброе имя спасают. У Вас же, похоже, вместе с коллегами на уме только одно: как бы по-больше нахапать (по-вашему заработать). Кстати, далеко не новость в России, если даже на крови погибших в катастрофе в Египте все ринулись пиариться и "зарабатывать", включая самых высокопоставленных. И Вы вместе с ними? Честно говоря, был о Вас лучшего мнения...
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Дима1960
1447014580
Вилаш-Боаш прав,ана российский футболнаплевать тем,кто вводит лимит.
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GoldPlayFIFARus9
1447014966
Может ему и плевать на российский футбол,Но ему не плевать на Зенит,где он хочет достич результата,а ему мешают силы извне...!
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Дима1960
1447015525
Вилаш-Боаш стопрцентно прав! молодые футболисты во ВСЕМ мире 2-3-4-5 лет набираются опыта и мужественеют(простите за такое слово) в низших лигах.
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slavа0508
1447016061
Слуцкий сегодня проиграл и сказал что виною всему ошибки которые они допустили,проиграл Боаш сказал что всему виною лимит!!!!!!!!!!!!
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Артемка30
1447019581
Не согласен с Симоняном. Боаш и не должен переживать за весь российский футбол в целом. Он тренер конкретного клуба. РФС изменил лимит когда команды были уже сформированы. Думаю что лимит не только Зениту мешает, но так открыто никто не говорит об этом, так как с РФС никто ссориться не желает. А вот АВБ без работы и в Европе точно не останется. Оторвут с руками и ногами, чего нельзя сказать о большинстве остальных тренерах, которые варятся в собственном соку, меняя один российский клуб периодически на другой
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тётя ASYA
1447019613
Да многим плевать,в твоём родном Спартаке например давно всем плевать.Многим ведущим странам леги не мешают,просто дело в качестве этих легов.И причём здесь сборная,накуй бошу думать о нашей сб?у вас там в рфс полюбе свои интересы!лишь бы вам капали.а то что питерские проиграли то по делу
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