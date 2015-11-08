Симонян: «Виллаш-Боаш уже надоел, ему плевать на российский футбол»

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который в очередной раз раскритиковал изменения лимита перед началом чемпионата.

«Возможно, покажусь слишком резким, но я скажу. Вилаш-Боашу наплевать на российский футбол, на подготовку наших сборников, национальную команду. Ему не хочется готовить кадры, ему выгодно покупать игроков. Это проще простого! У РФС другие интересы. Вот и все. Мы на разных позициях.

Если ему не нравятся наши порядки, что же – есть другие команды, в других странах. Пусть едет туда! Куда он, видимо, и собирается. Знаете, уже надоела его критика», - заявил Симонян.