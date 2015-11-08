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    Симонян: «Виллаш-Боаш уже надоел, ему плевать на российский футбол»

    Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который в очередной раз раскритиковал изменения лимита перед началом чемпионата.

    «Возможно, покажусь слишком резким, но я скажу. Вилаш-Боашу наплевать на российский футбол, на подготовку наших сборников, национальную команду. Ему не хочется готовить кадры, ему выгодно покупать игроков. Это проще простого! У РФС другие интересы. Вот и все. Мы на разных позициях.

    Если ему не нравятся наши порядки, что же – есть другие команды, в других странах. Пусть едет туда! Куда он, видимо, и собирается. Знаете, уже надоела его критика», - заявил Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2015 22:43
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 19:07

      Правильно долй критику,да здравствуют чиновники всех мастей!

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 9 ноября 2015, 14:08

      В том то и дело что только в Зените есть легионеры которых невозможно заменить на российских игроков,лимит душит наш футбол,яркий пример как наши игроки раскрываются играя в паре с легионерами высокого класса именно в Зените.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Lenin26 9 ноября 2015, 19:08

      Это неправда.

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 9 ноября 2015, 04:27

      да просто боамж нытик,вы хоть раз слышали какое нибудь нытьё от Бекиича? он строит из того что есть и добивается результата,а боамж -это плеяда этаких тренеров-мажориков.ему дай карт-бланш,так газпром обанкротится в зимнее тр.окно

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Каратель 9 ноября 2015, 14:09

      Бикеевичу не ставят задачу добиться хороших результатов в ЛЧ!!!

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Каратель 9 ноября 2015, 19:09

      Он не нытик,свободный человек,который говорит правду

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 9 ноября 2015, 00:53

      Да многим плевать,в твоём родном Спартаке например давно всем плевать.Многим ведущим странам леги не мешают,просто дело в качестве этих легов.И причём здесь сборная,накуй бошу думать о нашей сб?у вас там в рфс полюбе свои интересы!лишь бы вам капали.а то что питерские проиграли то по делу

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > тётя ASYA 9 ноября 2015, 14:11

      Именно лимит и не дал Боашу выпустить лучших с самого начала матча.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Lenin26 9 ноября 2015, 15:09

      Правда

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      Рейтинг: +21

      Артемка30 9 ноября 2015, 00:53

      Не согласен с Симоняном. Боаш и не должен переживать за весь российский футбол в целом. Он тренер конкретного клуба. РФС изменил лимит когда команды были уже сформированы. Думаю что лимит не только Зениту мешает, но так открыто никто не говорит об этом, так как с РФС никто ссориться не желает. А вот АВБ без работы и в Европе точно не останется. Оторвут с руками и ногами, чего нельзя сказать о большинстве остальных тренерах, которые варятся в собственном соку, меняя один российский клуб периодически на другой

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Артемка30 9 ноября 2015, 19:11

      Молодц ВилашБоаш,что не боится и говорит правду

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      Рейтинг: +31

      nikolaich2 9 ноября 2015, 00:48

      14.07.2015, 13:45

      Никита Симонян: Удалось убедить клубы в целесообразности нового лимита
      Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян прокомментировал принятие на ближайший сезон нового лимита на легионеров. Сегодня на исполкоме РФС почти единогласно была утверждена формула "6+5", допускающая присутствие шести легионеров на поле.
      "Не знаю, почему на заседании отсутствовали Керимов, Смородская и Гинер (президенты "Анжи", "Локомотива" и ЦСКА, являвшиеся главными противниками ужесточения лимита - прим. "РГ"). Но могу сказать, что сегодня исполком практически единогласно проголосовал за новый лимит", - заявил Симонян.
      Напомним, что в декабре прошлого года исполком утвердил лимит "15+10", допускающий 15 иностранцев в заявке. По словам и.о. президента РФС, клубы удалось переубедить.
      "Руководителей клуба удалось убедить, что этот лимит более целесообразен на данный момент. Что я думаю о словах Сергея Степашина, который сказал, что надо извиниться перед клубами, что лимит был принят так поздно? Понимаете, мы сейчас в таком форс-мажоре - одно, другое. Но я согласен, что ситуация ненормальная. Сегодня я говорил, что хотя бы за месяц до начала сезона все должно быть известно. К сожалению, имеем то, что есть".

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > nikolaich2 9 ноября 2015, 15:10

      Зачем думать олюдях-вперед политика!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 ноября 2015, 00:43

      Как же вы там в РФСе достали своим фальшивым патриотизмом

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 ноября 2015, 00:05

      Никто не жалуется на лимит,да и бог с ним,они с Моуриньо как братья,вечные жалобы что у одного,что у другого,конечно проще затариться лямов на 400 и спокойно обыгрывать всех,вложите деньги в спортшколы,в тренеров качественных, и будет молодежь уровнем выше

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Asbjorn 9 ноября 2015, 00:13

      Просто боятся имолчат.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Дима1960 9 ноября 2015, 00:22

      Да я сам против лимита,но постоянные оправдания надоели,то лимит,то судьи,из за этого к самому Зениту отношение не очень хорошее становится

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      Рейтинг: +12

      waspic 6 > Asbjorn 9 ноября 2015, 00:25

      ты посмотри на мировые топ клубы. Реал Бавария Барселона. Что то не похоже что они ждут пока из школ выйдут профессиональные футболисты. они тратят бешеные деньги на Роналдо Родригез Бэйл так же и остальные и по этому они выигрывают лигу чемпионов. а ПСЖ там вообще миллиарды денег уходят. и я не удевлюсь если ПСЖ выиграет ЛЧ. надо зарабатывать высокие места в рейтинге уефа, а не портить наш чемпионат ограничениями.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > waspic 6 9 ноября 2015, 00:29

      Посмотри на состав Барсы,Баварии,сколько воспитанников играет в составе и сколько их разошлись по различным клубам,и потом посмотри на наши клубы

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit > waspic 6 9 ноября 2015, 00:32

      Всё верно,но барса немного не подходит.Почти всё прошлое золотое поколение и часть нынешнего-воспитанники. Иньеста,Хави,Бускетс,Месси,Мун
      ир подбирается вместе с Серхи Роберто и т.д.

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Asbjorn 9 ноября 2015, 14:16

      Не буду далеко ходить пересмотри игру Зенита с Локо и претензии к судьям станут обоснованы 2 не назначенных пенальти на Дзюбе да ещё и судья находился в 3 метрах и как то всё равно не увидел!!!!

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Asbjorn 9 ноября 2015, 15:12

      Лучше всем в т. ч. и "Зениту" заткнуться и не говорить правду.

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      Дима1960 > serglider 9 ноября 2015, 15:16

      Слимитом уровень игроков опустится и сборные никуда выходить не будут

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 8 ноября 2015, 23:54

      Слуцкий сегодня проиграл и сказал что виною всему ошибки которые они допустили,проиграл Боаш сказал что всему виною лимит!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +12

      waspic 6 > slavutiq70 8 ноября 2015, 23:58

      хотя бы разное что то писал.

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      Дима1960 > slavutiq70 9 ноября 2015, 00:14

      Так оно и есть.

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 8 ноября 2015, 23:46

      Зенит – 300 миллионов долларов;
      Динамо – 210;
      Спартак – 155;
      Локомотив – 145;
      Рубин – 125;
      ЦСКА – 120;

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      Рейтинг: +1297

      compka > slavutiq70 9 ноября 2015, 01:21

      Ростов - 23

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