Нигматуллин: «Халк – 50 процентов успеха Дзюбы»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче 15-го тура РФПЛ, в котором железнодорожники сыграют с «Зенитом».
– «Локо» не может победить уже пять матчей подряд. Есть шансы против «Зенита»?
– Конечно, это не придает дополнительного оптимизма железнодорожника
Не скажу, что у железнодорожнико
– Сегодняшний матч – это битва за второе место?
– На данный момент – да.
– Кто сильнее: Дзюба или Ниасс?
– Несомненно, Дзюба. Но отмечу, что 50 процентов успехов Дзюбы в «Зените» – это Халк. Хотя и не замечать рекорды Артема и его умение завершить эпизод – нельзя.