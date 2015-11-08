Нигматуллин: «Халк – 50 процентов успеха Дзюбы»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче 15-го тура РФПЛ, в котором железнодорожники сыграют с «Зенитом».

– «Локо» не может победить уже пять матчей подряд. Есть шансы против «Зенита»?

– Конечно, это не придает дополнительного оптимизма железнодорожника м, тем более, «Зенит» набрал хороший ход. С чем связана эта серия «Локо»? Можно предположить, что виной всему определенный функциональный спад, который бывает у всех. Однако, ничья с «Бешикташем» –неплохой результат. Возможно, это начало выздоровления команды.

Не скажу, что у железнодорожнико в очень длинная и сильная скамейка, плюс есть определенные потери, но состав – ровный. Нет игроков уровня Халка и супербомбардира Дзюбы, но есть свои лидеры. В атаке очень хорошо выглядит Ниасс, например. Предположу, что встреча с «Зенитом» завершится вничью.

– Сегодняшний матч – это битва за второе место?

– На данный момент – да.

– Кто сильнее: Дзюба или Ниасс?

– Несомненно, Дзюба. Но отмечу, что 50 процентов успехов Дзюбы в «Зените» – это Халк. Хотя и не замечать рекорды Артема и его умение завершить эпизод – нельзя.