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  • Вице-президент «Ростова»: «Задач перед командой не ставим, мы играем каждый матч»

Вице-президент «Ростова»: «Задач перед командой не ставим, мы играем каждый матч»

8 ноября 2015, 09:56
6

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал игру своей команды. При этом он подчеркнул, что руководство пока не ставит перед футболистами задачу на сезон.

«Первую часть чемпионата ребята отыграли с большой самоотдачей, на каждый матч выходили с полным настроем, и результат дает о себе знать. Это их отношение к команде, к футболу – молодцы. Роль тренера – это даже необсуждаемая вещь. Курбан Бекиевич выстроил «Рубин» из клуба первой лиги, это большой тренер, высококвалифицированный специалист.

На каждый матч выходим с настроем, играем, и куда нас вынесет – посмотрим. Дай бог, чтобы так дальше продолжалось. Ставить задачи... Нет, мы играем каждый матч. В Ростове у нас сейчас отличная посещаемость, потому что болельщиков не обманешь, и они видят самоотдачу ребят в каждом матче, отношение футболистов к своей работе», – сказал Шикунов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (6)
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андрей андреев
1446966655
Ещё бы платили....
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nemolod
1446966981
Настрой-это очень хорошо,только долго без вознаграждения за свой труд может исчезнуть!
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Serjoga
1446967511
Остается только гасить долги, чтобы весной не было проблем с лицензированием!
Ответить
Лыков
1446974003
Красавцы
Ответить
Витус Беринг
1446974798
Даёшь бабло игрокам Ростова !!!
Ответить
taben
1446981461
Пора расчехлять донских олигархов. Бабло пилят - пусть поддержут футбол. Как Саввиди разок.
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