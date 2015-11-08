Вице-президент «Ростова»: «Задач перед командой не ставим, мы играем каждый матч»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал игру своей команды. При этом он подчеркнул, что руководство пока не ставит перед футболистами задачу на сезон.

«Первую часть чемпионата ребята отыграли с большой самоотдачей, на каждый матч выходили с полным настроем, и результат дает о себе знать. Это их отношение к команде, к футболу – молодцы. Роль тренера – это даже необсуждаемая вещь. Курбан Бекиевич выстроил «Рубин» из клуба первой лиги, это большой тренер, высококвалифицированный специалист.

На каждый матч выходим с настроем, играем, и куда нас вынесет – посмотрим. Дай бог, чтобы так дальше продолжалось. Ставить задачи... Нет, мы играем каждый матч. В Ростове у нас сейчас отличная посещаемость, потому что болельщиков не обманешь, и они видят самоотдачу ребят в каждом матче, отношение футболистов к своей работе», – сказал Шикунов.