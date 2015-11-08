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Белоус: «Аленичеву надо дать поработать минимум два года»

8 ноября 2015, 07:40
8

Бывший генеральный директор ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус поддержал главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева, считая, что для построения команды необходимо два года.

– Давайте поговорим о «Спартаке». Ощущение, что на Комбаровых и Глушакове поставлен крест – при этом говорится о каком-то «шансе до лета». Ну не странно ли?

– Я думаю, владельцы «Спартака» должны четко определиться для самих себя: Аленичеву надо дать проработать как минимум два года. Первый сезон – Дмитрий только входит в курс дела! Один год для тренера – это ничто!

– Странно, что понимают это не все.

– Ему надо дать отработать зимнее трансферное окно, летнее и еще раз зимнее. Три окна у Аленичева впереди. Стоит понять: с футболистам которые есть, «Спартак» ничего не выиграет. Значит, надо постепенно менять. Талантливая молодежь, воспитанники «Спартака», играют по всей стране. В каждом клубе есть выпускник спартаковской Академии.

Надо смотреть на каждую позицию и решать – кем можно усилить? Невозможно сразу заменить всех!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (8)
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ВЗГЛЯД ИЗВНЕ
1446964060
Ну да, еще 2 года псу под хвост и потом сказать увы. Пускай набирает опыта в ФНЛ. Нормальные тренеры при куда более худших составах вытягивают команду из пердива и претендуют на лигу чемпов, при этом никого из команды не выгоняя.
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nemolod
1446966705
С таким положением дел,Аленичеву дадут поработать минимум два месяца,а дальше последуют оргвыводы! И возмущаться тут нечего-клуб частный и любой хозяин не захочет долго ждать,а тем более два года!
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grafff
1446968190
пусть работает хоть 10, но не в спартаке!!!!
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Kareon
1446977822
Лучше пусть карпина поставят
Ответить
Kareon
1446978317
С таким успехом можно было и якина оставлять на 2 года и результат был бы
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Дима1960
1446980588
..но не в "Спартаке"!
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CSKA 4EVER
1446981327
Пусть работает, тут многие не против)
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Дима1960
1446989357
Зачем так долго издеваться над болельщиками?
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