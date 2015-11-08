Белоус: «Аленичеву надо дать поработать минимум два года»

Бывший генеральный директор ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус поддержал главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева, считая, что для построения команды необходимо два года.

– Давайте поговорим о «Спартаке». Ощущение, что на Комбаровых и Глушакове поставлен крест – при этом говорится о каком-то «шансе до лета». Ну не странно ли?

– Я думаю, владельцы «Спартака» должны четко определиться для самих себя: Аленичеву надо дать проработать как минимум два года. Первый сезон – Дмитрий только входит в курс дела! Один год для тренера – это ничто!

– Странно, что понимают это не все.

– Ему надо дать отработать зимнее трансферное окно, летнее и еще раз зимнее. Три окна у Аленичева впереди. Стоит понять: с футболистам которые есть, «Спартак» ничего не выиграет. Значит, надо постепенно менять. Талантливая молодежь, воспитанники «Спартака», играют по всей стране. В каждом клубе есть выпускник спартаковской Академии.

Надо смотреть на каждую позицию и решать – кем можно усилить? Невозможно сразу заменить всех!