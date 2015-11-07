Аленичев: «Терек» не имел моментов, но забил два гола»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своим мнением о причинах поражения в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2).

«Игра не изобиловала большим количеством голевых моментов. Мы неплохо начали игру, забили гол, а затем стали ошибаться, и инициатива перешла к «Тереку». Соперник не имел голевых моментов, но забил два гола. Не понял, как мы умудрились пропустить второй гол. Обидно проигрывать такие матчи. Если бы «Терек» имел голевые моменты, но...», – говорит Аленичев.

По мнению наставника, свою роль в исходе встречи сыграли и травмы.

«У нас было много травмированных. Сейчас сложно говорить о каком-то рисунке игры, качестве. На первый план выходит самоотдача игроков».

Аленичев считает, что его подопечным мешают разговоры о конфликтах внутри команды.

«Тренеры и футболисты это читают, это сказывается, отвлекает ребят. Команда не играет, как может».