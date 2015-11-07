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Аленичев: «Терек» не имел моментов, но забил два гола»

7 ноября 2015, 23:25
17

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своим мнением о причинах поражения в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2).

«Игра не изобиловала большим количеством голевых моментов. Мы неплохо начали игру, забили гол, а затем стали ошибаться, и инициатива перешла к «Тереку». Соперник не имел голевых моментов, но забил два гола. Не понял, как мы умудрились пропустить второй гол. Обидно проигрывать такие матчи. Если бы «Терек» имел голевые моменты, но...», – говорит Аленичев.

По мнению наставника, свою роль в исходе встречи сыграли и травмы.

«У нас было много травмированных. Сейчас сложно говорить о каком-то рисунке игры, качестве. На первый план выходит самоотдача игроков».

Аленичев считает, что его подопечным мешают разговоры о конфликтах внутри команды.

«Тренеры и футболисты это читают, это сказывается, отвлекает ребят. Команда не играет, как может».

Источник: «Спорт-Арена»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Аленичев Дмитрий
Комментарии (17)
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Dammit
1446929125
Это Терек моментов не имел?)
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Faith
1446930571
Он по ходу спал и снилось ему что его команда Терек
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FCTG095
1446933191
Ну Алени ты сказааал))))) ну если у Терека моментов не было,то что делал Спартак интересно??))))))))
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vlad1969
1446934066
Дима извини !! ты гонишь!! НАС по полю всю игру Терек возил!!
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Дима1960
1446937719
Аленичев! Почему в ворота команды, где вы главный тренер, при отсутствии моментов забиты два гола?
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Дима1960
1446937970
Аленичев! Что вы делали нафутбольном поле, если вы не заметили, как в ворота вашей команы влетел второй гол?
Ответить
biber.ru
1446957370
В Тулу! В Тулу! В Тулу!
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ВЗГЛЯД ИЗВНЕ
1446964858
Не тянет Алень команду такого уровня. Ушел бы с миром, а то начинает игроков разгонять, метаться как говнецо. Нет у него нормальных методик для работы. Развалит команду в хлам.
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slavа0508
1446965520
Ну зачем было снимать Карпина,,,, всегда при нём боролись за медали и три раза брали эти медали,да не золотые но на золотые состав явно не тянул,,,А что после Карпина хуже и хуже с каждым годом,,,Дмитрий ОТЛИЧНЫЙ футболист был я наслаждался его игрой,,,,Но в жизне так бывает если ты СПЕЦ в одной профессии то не факт что ты будеш такой же спец в другой профессии,,,А ИГРОК и ТРЕНЕР это разные специальности хоть и из одной отрасли
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Kareon
1446978902
Почему зе луиш пешком ходил второй тайм?
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