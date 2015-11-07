Ван Гаал: «Второй гол забили благодаря действиям Марсьяля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями от победы над «Вест Бромвичем» (2:0) в матче 12-го тура АПЛ.

«Каждый, кто играл в футбол, знает, что тяжелее всего забивать командам, которые играют от обороны. Пространство есть только на флангах, и мы старались это использовать. Единственный способ играть против настолько оборонительных и организованных команд – тот, который мы применили. Необходимо терпение. Во втором тайме «Вест Бромвич» устал, и моменты появились», – говорит ван Гаал.

По мнению наставника, первый гол изменил ход встречи.

«Гол поменял игру – мы получили больше пространства. Потом можно было увидеть класс Антони Марсьяля. Мы забили второй гол благодаря его действиям».