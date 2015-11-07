Ребров: «Как капитан отвечаешь не только за ворота, но и за атмосферу в команде»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров, назначенный капитаном команды, рассказал о своей семье и том, как он себя чувствует в новом статусе.

«Когда с женой познакомился, моя карьера пошла вверх. Если одним словом сказать, это моя спина. Меня часто не бывает дома, я часто бываю в разъездах. При этом знаю, что мои дети всегда сыты и одеты, а дома все в порядке. Мне хочется бежать домой. Для меня это самое главное», – говорит Ребров.

Сын футболиста «Спартака» занимается в хоккейной школе «Динамо».

«Старший сын пошел в хоккейную школу «Динамо“. У него был красный шлем, рейтузы тоже с красным цветом. На первой тренировке маме сказали: «Давай в магазин, покупай белый шлем и синие рейтузы“.

По словам Реброва, он осознает всю ответственность, которая ложится на него как на капитана.

«Как капитан отвечаешь не только за ворота, но и за атмосферу в команде. Любые негативные моменты в команде сразу тебе предъявляются — не ловишь мячи, не можешь в команде наладить атмосферу… Это большая ответственность. Когда об этом задумываешься, понимаешь всю значимость».