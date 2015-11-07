Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аленичев: «Ребров предан футболу, он либо на поле, либо в тренажерном зале»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, что назначить голкипера красно-белых Артема Реброва капитаном команды было его решением.

    «Назначение Артема Реброва капитаном — мое решение. Считаю, поступил правильно. Артем предан футболу, подчиняет себя футболу: он либо на поле, либо в тренажерном зале, одним из первых приезжает на тренировки, одним из последних уезжает», - сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2015 18:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 03:04

      Ребров, возможно, работяга,но у нег нт ни тати,нихаризмы.
      Сравните Тери или Лемпрддом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 03:01

      Аленичев Вы поступили неправильно.Посмотрите на решения тренеров сборной страны.Не ли ли среди капитанв спартаквцев н.п. Димития Комбарова?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11