Аленичев: «Ребров предан футболу, он либо на поле, либо в тренажерном зале»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, что назначить голкипера красно-белых Артема Реброва капитаном команды было его решением.

«Назначение Артема Реброва капитаном — мое решение. Считаю, поступил правильно. Артем предан футболу, подчиняет себя футболу: он либо на поле, либо в тренажерном зале, одним из первых приезжает на тренировки, одним из последних уезжает», - сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч ТВ».