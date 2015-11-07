Баринов: «Расстроюсь, если Халк не сыграет с «Локомотивом» – люблю настоящий футбол»

В преддверии матча 15-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» народный артист России и давний болельщик железнодорожников Валерий Баринов рассказал, чего ждет от этого противостояния.

«Конечно, «Зенит» – это не тот соперник, в матче с которым можно вернуться в игру. Это будет очень серьезная игра. Есть надежда на то, что «Зенит» сейчас очень серьезно нацелен на Лигу чемпионов, и матчи, которые он проводит в чемпионате, получаются достаточно неровными. Нет в чемпионате такой убедительной и солидной игры у «Зенита», как в Лиге чемпионов. Только на это и надеюсь, что «Зенит» не соберется, и это пойдет на пользу «Локомотиву».

Не знаю, как чувствует себя Халк. Очень расстроюсь, если он не выйдет на поле. Поскольку я люблю футбол по-настоящему, для меня появление такого игрока и каждый матч с ним – это всегда интересно. Я бы хотел, чтобы он завтра появился на поле

Если будет результат, а это хотя бы очко в матче с «Зенитом», я буду доволен. Возможная ничья успокоит ребят», – рассказал Баринов.