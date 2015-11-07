Бердыев: «Самое главное, что у ребят есть желание»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире телеканала «Наш Футбол» прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

– Как вам это удается?

– Это ребятам удается. В принципе, мы сделали вывод из тех ошибок, что были допущены в матче с «Динамо». Сегодня отыграли более-менее дисциплинированно. Есть недоработки, но в целом есть и удовлетворение.

– Какие настраиваете ребят в перерыве?

– Самое главное, что у них есть желание. Они неравнодушны ни на тренировках, ни в играх. Вот это самое важное. Стараемся это поддерживать.