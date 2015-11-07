Бубнов: «Зенит» выиграет у «Локомотива» с разницей в два мяча»

Эксперт Александр Бубнов считает, что матч 15 – го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» будет битвой за возможное попадание в Лигу чемпионов.

«Это будет бойня, цена которой — возможное попадание в зону Лиги чемпионов. «Зенит» отстает прилично по очкам, а потому им сейчас не важно кого обыгрывать — аутсайдера или лидера. Учитывая не лучшую серию «Локомотива», который не может победить уже в пяти встречах подряд, думаю, «Зенит» ближе к победе.

После того как питерцы решили вопрос с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, они могут пока переключиться на чемпионат. И матч с «Локо» очень важен для них. Халк в отличной форме, и он наверняка будет солировать в предстоящей игре. У «Локомотива» же постоянная ротация в обороне, команда прилично пропускает. Мой прогноз — победа «Зенита» в разницей в два мяча», – считает Бубнов.