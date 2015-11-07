«Урал» – «Ростов» Онлайн-трансляция

«Урал» и «Ростов» стали главными открытиями чемпионата. В прошлом туре обе команды синхронно со счетом 1:0 обыграли столичные «Спартак» и «Динамо» и поднялись соответственно на шестое и второе место. Уральцы отлично играют в атаке, не забив только в одном из четырнадцати матчей, а ростовчане отличаются надежной обороной (меньше подопечных Бердыева пропустил только ЦСКА).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Ростов». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:00, не пропустите!