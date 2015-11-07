Халк: «Нынешнее выступление в «Зените» – лучшее за все годы моего пребывания здесь»

Бразильский нападающий «Зенита» Халк заявил, что хотел бы оказаться среди претендентов на «Золотой мяч» и выиграть с «Зенитом» на групповом этапе ЛЧ шесть матчей из шести.

– Вы проводите отличный сезон, много забиваете, отдаете голевые передачи, клуб набрал 100% очков в Лиге чемпионов. Вы не удивлены, почему вашей фамилии нет даже в первоначальном списке претендентов на Золотой мяч из 59 фамилий?

– Конечно, хотел бы оказаться среди претендентов на «Золотой мяч». К сожалению, пока мне это не удалось. Не знаю, как происходит выбор лучших, возможно, голосованием. Я не уверен, оценивается ли нынешний сезон или прошлый. В любом случае, в мире очень много хороших футболистов, которые заслуживают получить эту премию. Я буду стараться больше работать и выкладываться по полной, чтобы когда-нибудь приблизиться к этому трофею.

– Вы можете припомнить период в карьере, когда вы сами и ваша команда играли сильнее, чем сейчас. Где и когда это было?

– Наверное, в сезоне-2010/11 в «Порту». У нас тогда был сильнейший состав, тренировал команду Андре Виллаш-Боаш. Мы выиграли все, что могли: чемпионат, Лигу Европы, Суперкубок. Сейчас очень хорошее время в «Зените», думаю, лучшее за все годы моего пребывания здесь.

– Есть ли у вас цель выиграть шесть из шести матчей в группе Лиги чемпионов, и какая цель вообще на турнир?

– Конечно, было бы очень здорово! Нам уже удалось достичь результатов, которые вошли в историю клуба. Но всегда надо пытаться идти дальше и становиться лучше. Это непросто, но если нам это удастся, мы будем очень счастливы!