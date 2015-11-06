Канунников: «Казалось, что игроков «Ливерпуля» больше на любом участке поля»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников пообещал, что его команда будет бороться в Лиги Европы до конца.

«В Европе играем не каждый год, мы представляем честь страны, так что будем сражаться до конца. В конце матча нам не удалось устроить штурм или навал. «Ливерпуль» не дал нам такого шанса.

Мы пытались прессинговать их, хотя создавалось ощущение, что их больше на любом участке поля. Остается только поздравить «Ливерпуль» с хорошей игрой и победой», – передает слова Канунникова корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» – «Ливерпуль» закончился победой гостей со счетом 0:1.