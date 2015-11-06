Девич: «Ливерпуль» переиграл нас и тактически, и физически»

Нападающий «Рубина» Марко Девич поздравил «Ливерпуль» с победой, отметив, как английская команда смогла поменяться с приходом Клоппа буквально за пару недель.

«Поздравляю «Ливерпуль» с победой. Благодарен болельщикам за то, что пришли в такую холодную погоду. Всегда приятно играть на «Казань Арене». Считаю, что сегодня нас соперник переиграл и тактически, и физически. Они заслуженно выиграли 1:0. Хотя в последние 15-20 минут мы почувствовали, что можем использовать свои козыри, но не получилось.

Явной установки играть от обороны не было, просто игроки «Ливерпуля» нас заставили, они очень хорошо держали мяч. Мы использовали компактный прессинг, чтобы вернуть мяч, но очень тяжело было до него добраться, при том, что мы очень легко его теряли. Они правильно тактически двигались. Я уверен, что так играла и «Боруссия» при Клоппе. Я играл против них в составе «Шахтера», у них была такая же философия. Могу сказать, что и «Ливерпуль» за две недели стал другим», – рассказал Девич.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» – «Ливерпуль» закончился победой гостей со счетом 0:1.