Родригес: «Краснодар» чуть лучше использовал свои возможности»

Нападающий ПАОКа Гарри Родригес отметил зрелищный футбол, который был в матче против «Краснодара» в Лиге Европы.

«Считаю, что обе команды сегодня сыграли хорошо. Голевых моментов хватало у ворот обоих соперников, но «Краснодар» чуть лучше использовал свои возможности. У меня также были шансы, но я не смог забить. Думаю, зрителям футбол понравился. Однако результатом остались довольны только краснодарцы.

Целью ПАОКа в Лиге Европы был выход из группы, ведь на международной арене все клубы должны показывать свои максимальные возможности. Однако после этого поражения ситуация в группе для нас заметно ухудшилась, поскольку в заключительном туре нам предстоит поездка в Дортмунд. Но это футбол, и если мы сможем показать свою игру, то вполне можем рассчитывать и на максимум очков в оставшихся поединках», – рассказал Родригес.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – ПАОК закончился со счетом 2:1.