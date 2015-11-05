Цветков: «Хочу, чтобы Халк стал игроком вселенского масштаба»

Бывший игрок «Зенита» Валерий Цветков надеется, что Халк будет и дальше прогрессировать.

«Игра мне понравилась, мы не в первый раз в Лиге чемпионов уже действуем компактно в обороне. Конечно, не хватало Гарая, до матча было волнения по поводу его отсутствия. Но оборонялся «Зенит» большим количеством игроков, это сыграло свою положительную роль. В Петербурге «Лион» просто шел напролом, атаковал по центру. Вчера французы смотрелись поинтереснее. Я бы хотел акцентировать внимание на игре Халка: он выполнил свою работу, отдал две голевые передачи.

Но я сужу его по максимуму, потому что хочу, чтобы он вырос в игрока вселенского масштаба. И мне не очень понравилось несколько эпизодов, когда бразилец плохо распорядился мячом. Идет атака «Зенита», есть свободный партнер, а передача в эту зону не следует, потому что Халк пытается сам идти в обыгрыш. После такого можно легко пропустить быструю контратаку и растерять все преимущество. Так было с ЦСКА в матче с «Манчестер Юнайтед»: Думбия не забил, и тут же армейцы получили гол. Не хотелось бы видеть подобное в матчах «Зенита», – сказал Цветков.