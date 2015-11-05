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    Мария Погребняк: «Мой муж сказал гаишнику, что бутылка пива везде в Европе разрешена»

    Супруга нападающего "Динамо" Павла Погребняка встала на защиту своего мужа, которого недавно задержали за вождение в пьяном виде.

    «Мой муж самый честный человек на свете. Я тебя за это очень люблю. Ошибки по незнанию допускают все, но не все могут отвечать за них, а находят все способы улаживания конфликта! А мы сами за справедливость. Мой муж сам согласился подписать бумагу. Он честный человек, а ведь мог, как все, решить этот вопрос. Одна бутылка пива везде в Европе была разрешена. Мой муж сам сказал это гаишнику. Не скрывал. Мы не договаривались. Наказание понесем», - сказала Мария.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.11.2015 16:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +25

      ттт40 6 ноября 2015, 21:03

      а что динамовцам корочки не выдают?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      горя 6 ноября 2015, 18:29

      просто гайцы честные попались

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      CSKA-MORDOVIA 5 ноября 2015, 23:02

      Бухай Пашок пока молодой, вот беду ему нашли))нех@й гнать все ништяк ногомяч от это непостродает там и на поляне можно влудить)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      CSKA-MORDOVIA 5 ноября 2015, 22:58

      Ошибки допускают все...)) Вот только бобла не увсех хватает отмазатся.Справедливые вы гейропцы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      bvb09rf 5 ноября 2015, 22:38

      пару лет в европе и все - у них привычка. Уж поумнее отмазаться не могла?

      -1
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 5 ноября 2015, 21:14

      я всё понимаю, бутылка пива.... но не утром же,как алкаш

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 5 ноября 2015, 20:52

      Когда они уже бухать перестанут????????????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 5 ноября 2015, 20:01

      Нашел кому доказывать... С другой стороны - достойно!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 5 ноября 2015, 19:21

      С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПОХВАЛЬНО ...ЧТО НА ЛАПУ НЕ ДАЛ....НАУЧИЛИ В ЕВРОПЕ))).....ЖЕНА БУДЕТ ВОДИТЬ...ИЛИ ВОДИТЕЛЯ НАЙМЁТ

      2
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      Рейтинг: +48

      eddo23 5 ноября 2015, 18:15

      Как то свои своего хлопнули....невероятно... гаишник то засланный Маринка...спартач

      -1
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