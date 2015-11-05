«Спартак» начал трехдневный сбор в Тарасовке

Столичный «Спартак» начал подготовку к матчу 15-го тура российской Премьер-лиги против «Терека», который состоится в Грозном. Команда собрались на базе в Тарасовке. Их рабочий день начался с теоретического занятия. Затем футболисты занимались в тренажерном зале, после чего перешли на поле, где выполнили упражнения на технику. Потом в программе тренировки под руководством Дмитрия Аленичева были квадраты. В заключительной части занятия красно-белые сыграли в футбол на ограниченном участке поля.

Хавбек Дмитрий Комбаров трудился в общей группе. А защитник Владимир Гранат и полузащитник Арас Озбилиз не приняли участие в тренировке из-за повреждений, полученных в матче с «Уралом». По-прежнему проходят курсы лечения защитник Евгений Макеев, полузащитник Джано и нападающий Юра Мовсисян.

С основной командой работали игроки «Спартака-2» – защитники Денис Кутин, Илья Кутепов, хавбеки Александр Зуев, Игорь Леонтьев и нападающий Денис Давыдов, а также футболисты дубля – вратарь Александр Максименко и полузащитник Зелимхан Бакаев.

По плану подготовки «Спартак» проведет в Тарасовке трехдневный сбор, а в пятницу вечером вылетит в Грозный. Матч «Терек» – «Спартак» состоится в субботу, 7 ноября, в 19:30 по московскому времени.